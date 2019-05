Black Mirror, uscito il trailer della quinta stagione

Nella giornata di oggi Netflix ha rilasciato il trailer della quinta stagione di Black Mirror, che sarà composta da tre episodi, uno slegato dall’altro, come da tradizione per la serie TV evento che ha appassionato milioni di persone.

La quinta stagione di Black Mirror sarà rilasciata il 5 giugno, ma ora sono note alcune immagini degli episodi, con un lungo trailer italiano che ne mostra delle parti. Questa stagione arriva sei mesi dopo un episodio sperimentale, Black Mirror: Bandersnatch, che permetteva all’utente di interagire nelle sequenze del film.

In questa edizione ci sarà la presenza di Miley Cyrus, la nota cantante pop, che prenderà parte in un episodio, come si vede anche nel trailer ufficiale. Alla base ci sarà sempre il ruolo della tecnologia e come nel futuro potrà cambiare lo stile di vita di alcune azioni quotidiane. Black Mirror ha da sempre una vena critica della tecnologia e mostra i lati più oscuri che potrebbero essere esplorati in futuro. Di seguito il trailer italiano della quinta stagione.