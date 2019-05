Juventus, oggi il giorno della verità: incontro Allegri-Agnelli

Nella giornata di oggi si deciderà il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus, nonché i piani per i prossimi anni. È previsto, infatti, un incontro tra la società e l’allenatore alla Continassa, per decidere per il rinnovo, oppure per dirsi addio, anche se ques’ultima ipotesi è al momento scartata.

Dalle ultime notizie in merito, sembrerebbe che Allegri sarà riconfermato, dopo alcune voci sul ritorno di Antonio Conte, ma manca ancora l’ufficialità, che potrebbe arrivare oggi. Il tecnico aveva già confermato la sua disponibilità a restare alla Juventus dopo l’uscita dalla Champions con l’Ajax.

Le voci sono iniziate quando è arrivata la proposta del PSG all’allenatore, 15 milioni a stagione per tre anni, che hanno fatto tentennare Allegri e la società, che non ha mai escluso con nettezza la possibilità di un cambio di tecnico. Le ultime parole di Agnelli, “Allegri rimane, ma dipende da lui”, fanno pensare che la scelta sia in mano all’allenatore, che ha, evidentemente, altre proposte da valutare. Nelle prossime ore sono attese nuove notizie dalla società.