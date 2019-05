Cyberpunk 2077, a rischio il doppiaggio italiano, CD Projekt non ha deciso

Sembra essere a rischio il doppiaggio italiano di Cyberpunk 2077, l’atteso episodio di CD Projekt, la casa di sviluppo che negli ultimi anni ha avuto successo con la saga di The Witcher. Negli scorsi mesi sulla pagina Facebook di Cyperpunk 2077 in italiano, i responsabili avevano confermato l’intenzione di tradurre questo capitolo nella nostra lingua.

Le notizie ufficiali, invece, sono meno precise, visto che sembrerebbe che CD Projekt non ha ancora deciso in quali lingue tradurre il suo nuovo videogioco. Sicuramente saranno presente il polacco e l’inglese, per via della forte nazionalizzazione della casa di sviluppo, con molti esponenti di spicco che vengono dalla Polonia.

A riferire la non-decisione di CD Projekt è stata la community manager, Lilayah, sul forum ufficiale del gioco. “Vorremmo che sia così, ma non è stata ancora presa una decisione”, queste le parole ufficiali rese note sul forum ufficiale. Si attende, dunque, una comunicazione ufficiale, che possa chiarire quali saranno le lingue presenti nel doppiaggio di Cyberpunk 2077.