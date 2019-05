Non finiscono i problemi per la Juventus: “Dybala andrà via”

Dopo il caso Allegri, che ieri ha incontrato il presidente Agnelli a cena, l’agente dell’attaccante argentino Dybala ha parlato del suo giocatore, chiarendo che il futuro del suo assistito è lontano da Torino.

“Paulo non si trova bene, andrà via. Ma non è il solo a sentirsi così”, ha dichiarato Gustavo Dybala, il fratello del giocatore, che è anche l’agente, con delle dure parole che faranno incendiare le polemiche per un giocatore che è stato chiave nella politica dei giovani della società.

Le dichiarazioni dell’agente di Dybala hanno fatto il giro del mondo, con Inter ed Atletico Madrid che sono alla finestra e che vorrebbero presentare un’offerta per il talento argentino. Ma la frase non può nemmeno passare inosservata alla società, che al momento è impegnata sul caso Allegri, forse anche per questo l’agente ha scelto questo momento per intervenire pubblicamente, alla ricerca di una squadra per Dybala. “C’è stata qualche incomprensione con Ronaldo – ha dichiarato il fratello – ora non si trova bene e vorrebbe andare via”, ha concluso Gustavo Dybala, tirando in ballo anche l’ex pallone d’oro.