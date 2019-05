Sciopero generale dei treni il 17 maggio: gli orari delle fasce di garanzia

Domani ci sarà uno sciopero generale dei treni, con possibili disagi per i regionali, mentre Trenitalia fa sapere che le Frecce e gli altri treni nazionali saranno garantiti. La compagnia Italo invita a consultare la tabella dei treni disponibili.

Lo sciopero generale dei trasporti è indetto dalle ore 9 alle ore 17 dalle organizzazioni sindacali. FS ha comunicato che i treni ad Alta Velocità circoleranno normalmente, mentre per gli altri treni invita a consultare il PDF dei treni garantiti nei giorni feriali ed il PDF dei treni garantiti in caso di sciopero non superiore alle 24 ore.

I treni regionali restano quelli più a rischio, con garanzia per quelli che collegano le stazioni agli aeroporti, come la linea Termini-Fiumicino, che sarà garantita per tutto il giorno. Diversa la situazione per i collegamenti verso Malpensa, a Milano, dove Trenitalia predisporrà dei bus sostituitivi.