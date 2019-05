Usa, De Blasio si candida alle primarie democratiche per il 2020

Un altro candidato per le primarie dei democratici che porteranno alle elezioni presidenziali del 2020, ora è il turno del sindaco di New York, Bill De Blasio, il 23esimo potenziale sfidante di Donald Trump.

Ad annunciarlo è stato lo stesso De Blasio, al suo secondo mandato, che si presenta così: “Ci sono un sacco di soldi negli Usa, solo che sono nelle mani sbagliate”, ha dichiarato a margine della candidatura alle primarie.

Bill De Blasio ha un buon consenso nel suo bacino a New York, ma in tutti gli altri Stati non è così popolare, il 76% non lo vede alla Casa Bianca, nonostante da anni provi ad entrare nel mondo progressista ed aver ottenuto anche importanti risultati locali in ambito di diritti. Sul poco entusiasmo dei sondaggi ha risposto così: “Sono contento di aver unificato New York su qualcosa”, ha scherzato, ben sapendo di non avere molte possibilità contro i due candidati forti dei democratici, Joe Biden e Bernie Sanders, col primo in netto vantaggio.