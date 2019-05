Guardiola smentisce il suo arrivo al posto di Allegri

Dopo la separazione tra Allegri e la Juventus comunicata questa mattina dalla società, si erano accentuate le voci che volevano un arrivo di Pep Guardiola a Torino, per prendere il posto del tecnico uscente.

Nella conferenza stampa di presentazione della finale di FA Cup, che il Manchester City giocherà domani contro il Watford, Guardiola ha ricevuto, per forza di cose, domande sul suo futuro alla Juventus, le quali sono state smentite dall’allenatore spagnolo.

“Quante volte lo devo dire? Non ho intenzione di trasferirmi in Italia – ha spiegato Guardiola – perché sono soddisfatto qui a Manchester, con questo club e queste persone”, parole nette del tecnico neo campione d’Inghilterra, che fanno svanire le speranze dei tifosi bianconeri su un suo arrivo. In queste ore sono usciti diversi nomi per il sostituto di Massimiliano Allegri, tra cui Simone Inzaghi ed Antonio Conte, che farebbe un ritorno sulla panchina della Juventus.