Juventus, oggi terzo incontro Agnelli-Allegri: il tecnico vuole 5 cessioni di big

Oggi si terrà un nuovo incontro, il terzo della settimana, tra la dirigenza bianconera ed il tecnico Allegri, per cercare di trovare un accordo sul rinnovo e sui piani del futuro.

Tutte le opzioni rimangono aperte, che sia rinnovo, conferma senza rinnovo o separazione, dall’interno non sono trapelate informazioni dopo i due precedenti incontri, che volevano far chiarezza sul futuro societario, ma che evidentemente non hanno trovato un accordo completo tra Agnelli ed Allegri.

L’incontro è previsto nel pomeriggio, dopo l’allenamento di preparazione alla sfida contro l’Atalanta, alla Continassa. Ancora non è chiaro il motivo di questi frequenti incontri, che siano per definire i dettagli o per un accordo che non arriva. Il tecnico, però, è stato chiaro, vorrebbe cinque cessioni di calciatori “big”: Dybala e Mandzukic tra i più gettonati, come riferito da fonti interne.

Difficile che si vada più a lungo, visto che Allegri parlerà in conferenza stampa e che poi ci sarà la festa scudetto. Sono attese, dunque, novità a breve.