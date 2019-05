Londra, giovane italiano di 23 anni trovato morto: indaga la Scotland Yard

Un giovane toscano di 23 anni, Erik Sanfilippo, è stato trovato morto in un cassonetto l’11 maggio, nel quartiere di Islington, a Londra. Scotland Yard ha aperto un fascicolo, le cause della morte non sono ancora note, il giovane è stato “recuperato” tra i rifiuti la sera dell’11 maggio e successivamente identificato.

Le indagini svolte finora non hanno portato risultati, non è chiaro se sia stato omicidio oppure se la morte è stata provocata da un incidente. La polizia britannica ha dichiarato di aver iniziato nuove indagini ed ha messo a disposizione un numero per chi avesse maggiori dettagli.

Per la morte di Erik Sanfilippo, 23 anni di Montopoli, in provincia di Pisa, era stato arrestato un uomo di 52 anni il giorno dopo la morte, il 12 maggio, ma era stato poi rilasciato su cauzione. Tuttavia rimane ancora indagato per la morte del giovane, non avendo fornito alibi sufficiente alle accuse della polizia. L’ambasciata italiana a Londra sta seguendo gli sviluppi, con il Consolato generale d’Italia che è in contatto con le autorità e la famiglia del giovane.