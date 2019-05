Migranti, Trump: “Green card in base al merito”. Test di inglese ed educazione civica

L’amministrazione Trump ha preparato un piano che cambi le modalità di richiesta della green card, che sia basato sul merito, con dei test specifici, e meno sulle ricongiunzioni familiari.

Ad annunciarlo lo stesso Donald Trump, forte della ritrovata popolarità, che lo ha sviluppato insieme al genero Jared Kouchner, e che andrà a cambiare il metodo con il quale si potrà entrare negli Stati Uniti. “I democratici propongono il caos, con confini aperti e stipendi bassi. Noi proponiamo un piano pro lavoratori e pro americani”, ha dichiarato il presidente Trump alla Casa Bianca.

Secondo come riportato dal Washington Post, questo piano non ha molte probabilità di passare al Congresso, visto che la proposta sembra non essere convincente nemmeno per i repubblicani. Il nuovo piano prevede che oltre il 50% delle green card sia emesso per merito, mentre oggi sono il 12% quelle per merito, con i due terzi che sono date per riunificazioni familiari.