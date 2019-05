Padova, uno scuolabus si ribalta: sette ragazzi feriti, l’autista è fuggito

Uno scuolabus si è ribaltato ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova, causando il ferimento di sette studenti, che hanno tra i sette ed i quattordici anni, mentre l’autista, un uomo romeno di 51 anni, è fuggito ed al momento non è rintracciabile.

Gli studenti sono stati prontamente soccorsi e trasferiti all’ospedale di Schiavonia, dove al momento sono in prognosi riservata. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, lo scuolabus era su una strada in discesa e si è ribaltato nel tentativo di affrontare il tornante. Non si esclude che l’autista viaggiasse ad una velocità elevata, il che spiegherebbe il motivo della fuga.

I vigili del fuoco stanno effettuando il recupero del mezzo, mentre sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Non è chiaro se l’autista fosse in stato di ebrezza al momento dello schianto. Nelle prossime ore le autorità potrebbero rilasciare maggiori dettagli, mentre l’uomo di 51 anni rimane ricercato.