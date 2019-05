Treviso, ultraleggero cade su un terrazzo: due morti

Un ultraleggero è precipitato su un terrazzo a Caerano San Marco, in provincia di Treviso, causando la morte delle due persone che erano a bordo. L’incidente è avvenuto ieri sera, lo schianto sarebbe stato udito da alcune persone che risiedono in quella via, oltre le persone che erano nell’abitazione, le quali hanno dato l’allarme.

L’aereo ultraleggero sarebbe precipitato dopo che il pilota ha perso il controllo del mezzo, finendo vicino la canna fumaria dell’abitazione. Per i due a bordo non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente.

Le vittime non sono state identificate, secondo quanto riferito avrebbero 50 anni e 70 anni. Quando sono arrivati i mezzi di soccorso erano già deceduti. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 20, probabilmente sono usciti in volo troppo tardi, con visibilità scarsa a causa del crepuscolo. L’ultraleggero era decollato da un campo di volo a pochi chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, che è avvenuto in via Giorgione.