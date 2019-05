Austria, la coalizione di governo si è rotta per i legami dell’estrema destra con la Russia

In Austria è alle porte una crisi di governo, con il cancelliere Sebastian Kurz che dovrebbe far fronte alla perdita dei voti dell’alleato Heinz-Christian Strache, del partito Fpoe. Il problema riguardano dei legami che Fpoe avrebbe con Mosca.

Secondo fonti austriache alle 11 di oggi è previsto un incontro tra il leader di Fpoe e Kurz, ma trapela già la linea del cancelliere austriaco, che vorrebbe chiudere ogni collaborazione con Strache. Il caso è nato dalla pubblicazione di un video che mostra i legami tra Strache ed il vicecancelliere e Mosca.

Il video è stato pubblicato anche dallo Spiegel, nel quale si vede Strache disponibile ad accettare soldi russi in cambio di favori, non legali, verso la nipote di un oligarca russo molto legato a Vladimir Putin. Nel video il leader di Fpoe si dice aperto al favoreggiamento di aziende russe negli appalti e fa trapelare di voler censurare i media austriaci come fa Viktor Orban in Ungheria.

Con queste immagini si dimostrano i sospetti che erano già presenti nell’opinione pubblica sui legami tra l’ultra destra austriaca e Mosca. Il video risale al 2017, girato ad Ibiza durante la campagna elettorale.