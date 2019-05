Bundesliga, il Bayern Monaco ha vinto il titolo

La vittoria del titolo è arrivata all’ultima giornata, con il Bayern che ha superato l’Eintracht Francoforte per 5-1 ed ha reso inutile il 2-0 del Borussia Dortmund sul Borussia Moenchengladbach. Il 29esimo della storia del Bayern Monaco.

La gara è iniziata subito in discesa per la squadra di Kovac, con il gol di Coman che ha sbloccato la gara, considerato anche che al Bayern bastava un pari per laurearsi campione di Germania, vista la migliore differenza reti rispetto al Borussia Dortmund. L’Eintracht non è stato mai in partita, rischiando spesso il doppio svantaggio nel primo tempo, con un gol annullato a Gnabry per fuorigioco dal VAR.

Nel secondo tempo dopo un gol un po’ casuale dell’Eintracht Francoforte, il Bayern ha chiuso la gara con i gol di Alaba, Sanchez, Ribery (alla sua ultima gara insieme a Robben) e Robben. È il settimo titolo di fila per il Bayern Monaco, che ora dovrà affrontare in finale di Coppa di Germania il Lipsia.