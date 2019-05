Salvini day a Milano: “Attese 100 mila persone”. Allerta sicurezza per contro-manifestazioni

Oggi è il giorno della manifestazione sovranista organizzata dalla Lega di Salvini, con la presenza di 11 delegazioni di partiti “nazionalisti” stranieri, compreso quello dell’austriaco Strache, appena coinvolto in uno scandalo video su fondi russi, che ha messo a rischio il governo in Austria.

Per gli organizzatori sono attese 100 mila persone, nell’appuntamento più importante per la campagna elettorale per le elezioni europee di Salvini e della Lega, dopo il calo di consensi e gli scandali corruzione con Siri ed il sindaco di Legnano.

Il Ministro dell’Interno guiderà il corteo, che seguirà il percorso che si tiene solitamente il 25 aprile, partendo da Porta Venezia fino a Piazza Duomo, dove si terrà il comizio. Gli ospiti sono eccellenti, i maggiori partiti stranieri sovranisti saranno sul palco, con la presenza di Marine Le Pen, oltre ai tedeschi di Afd e gli austriaci, come anticipato, di Fpoe. I partiti euroscettici hanno risposto all’invito di Salvini, per “andare oltre l’Europa di Soros e della Merkel”.

Molti pullman sono attesi da tutta Italia, con un’allerta sulla sicurezza per la possibilità di contro-manifestazioni. All’interno della piazza proverà ad esserci anche Carlo Calenda, che ha annunciato la sua presenza su Twitter, dopo essere stato tirato in ballo da un post social di Salvini, nel quale si diceva che “Calenda non ci sarà”.