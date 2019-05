Eurovision 2019, vince l’Olanda con Mahmood secondo per 27 voti

L’Olanda vince la 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest. In totale ha ottenuto 492 voti, grazie alla critica ed al pubblico, solo 27 in più di Mahmood, il quale è stato in testa per gran parte della gara. Grande partecipazione di pubblico, dopo tre giorni di gare, con l’inizio che è stato nella giornata di martedì.

Il candidato olandese è Duncan Laurence, che ha vinto cantando “Arcade”, davanti a “Soldi” di Mahmood. Terzo posto della Russia, che ha ottenuto 369 voti. Delusione per i fan italiani, che avevano supportato la canzone di Mahmood.

Durante la serata c’è stata l’esibizione di Madonna, la quale ha cantato due canzoni: “Like a prayer” ed una del suo nuovo album “Madame X”, che uscirà a giugno. La pop star è arrivata a Tel Aviv dopo aver ricevuto la proposta di boicottare il festival da associazioni palestinesi. Ad accompagnare Madonna c’erano due ballerini con una bandiere di Israele e della Palestina, che finiscono abbracciati al termine dell’esibizione.