MotoGP Francia, vince Marquez davanti Dovizioso e Petrucci. Rossi quinto

Un vivace Gran Premio di Francia, che ha visto vincere Marc Marquez dopo una gara in due fasi, la prima piena di sorpassi, con Miller ad insidiare l’Honda dello spagnolo ed una seconda nella quale il leader del Mondiale è andato in fuga.

Secondo posto per Dovizioso, in rimonta dopo una prima fase di gara difficile, mentre Petrucci è sempre rimasto vicino ai primi, riuscendo ad arrivare al terzo posto. Quinta posizione per Rossi, non distante dal podio ma che non ha mai insidiato la posizione di Petrucci, con un Miller che dopo aver conteso la prima posizione a Marquez è calato, finendo davanti a Rossi.

Marquez allunga nella classifica piloti, che ora lo vede con otto punti di vantaggio su Dovizioso, che ha limitato i danni finendo secondo, dopo una prima parte di gara che lo aveva visto fuori dal podio.