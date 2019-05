Reddito di cittadinanza, aumentano i beni acquistabili: anche mobili e cellulari

Con un decreto in via di scrittura, il Governo sta pensando di ampliare i beni acquistabili con la card del Reddito di cittadinanza, aggiungendo, per esempio, cellulari, vini e mobili. Al momento sono consentiti pagamenti per farmaci ed alimenti, con prelievi da 100 a 210 euro al mese, oltre al pagamento del mutuo o dell’affitto.

Dopo aver smentito di aver ricevuto molte rinunce, ora il decreto attuativo è atteso nei prossimi giorni, per ampliare i beni acquistabili da chi è in possesso della card. Rimarrà il divieto di acquistare online, ma sarà presentata una lista delle nuove cose che potranno essere comprate con la card. Fuori dalla lista anche gli abbonamenti ai servizi streaming, come può essere Netflix, Spotify od Amazon Prime.

Sembra sia confermata la presenza dei cellulari nella lista, oltre al vino (ad esclusione di vodka e rum), ai vestiti, mobili e libri. Nel decreto potrebbe esserci l’ampliamento anche agli elettrodomestici, di qualsiasi dimensione. Rimangono i divieti per il gioco d’azzardo, per i gioielli e per i servizi finanziari.