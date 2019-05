Watch Dogs 3 potrebbe essere annunciato il 24 maggio

Arrivano nuovi rumor da un account inglese su Twitter, che indica la giornata del 24 maggio come possibile data di annuncio per Watch Dogs 3, l’atteso nuovo capitolo della serie di Ubisoft.

A rilanciare la notizia è stato il portale SpielTimes, che cita delle fonti “informate” e che vorrebbero un’uscita di un teaser trailer il 24 maggio. La data di commercializzazione, invece, sarebbe attesa per il prossimo novembre.

Tra le altre informazioni reperite su Watch Dogs 3, ci sarebbe l’ambientazione, a Londra, come annunciato dall’autorevole Kotaku. Secondo SpielTimes la trama potrebbe essere incentrata su un personaggio femminile, di nome “Sarah”, di origine asiatica ed inglese, la quale farebbe parte di un’organizzazione anti-terrorismo. Un particolare importante riguarderebbe l’apertura da parte di Ubisoft di un canale ufficiale britannico, che confermerebbe l’ambientazione a Londra.

Per ora Ubisoft non conferma le indiscrezioni, quindi i rumor sono soggetti a smentite, nonostante non manchino molti giorni al 24 maggio, per poter capire se effettivamente il colosso di sviluppo di videogiochi presenterà un trailer di Watch Dogs 3.