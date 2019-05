Alitalia, martedì uno sciopero generale. Possibili disagi

Una giornata nera per chi dovrà volare nella giornata di martedì, con possibili e probabili disagi dopo che tutti i sindacati hanno confermato lo sciopero generale del Trasporto Aereo. Lo stop coinvolgerà piloti ed assistenti di volo di Alitalia ed altre compagnie minori, come Blue Air e Blu Panorama.

Oltre ai piloti ci sarà lo sciopero del personale a terra, compresi i tecnici della manutenzione, con il rischio caos anche all’interno delle strutture aeroportuali. Alitalia ha cancellato quasi la metà dei voli in programma per martedì.

Sempre per quanto Alitalia, è stato messo in programma un altro sciopero per il 24 giugno, inizialmente era previsto per il 21, mentre per la giornata di domani Alitalia ha pensato di programmare degli aerei più capienti e limitare così i disagi per alcuni passeggeri nelle rotte domestiche ed internazionali. Secondo le stime dell’azienda, l’obiettivo è quello di far viaggiare il 60% di chi aveva prenotato un volo. Tra le motivazioni dello sciopero c’è la situazione di Alitalia, in amministrazione straordinaria da due anni e con una vendita che non sembra imminente.