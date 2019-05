E3 2019, svelate le conferenze Xbox: annuncio di una nuova console ed esclusive

Un leak di NeoGAF ha svelato alcuni degli argomenti principali che si terranno nello stand Xbox, con delle novità soprattutto per quanto riguarda la nuova Xbox Scarlett ed alcune esclusive di videogiochi. La conferenza è in programma per domenica 9 giugno alle ore 22 italiane.

Tra le novità principali ci sarebbe l’annuncio delle specifiche tecniche della nuova Xbox, molto attesa soprattutto per il confronto con la PS5. Poi sono attesi trailer e dettagli su alcuni giochi molto popolari come Halo Infinite (trailer ed uscita prevista per autunno 2020), Gears 5 (uscita prevista settembre 2019), Cyberpunk 2077 (trailer e dettagli sulla finestra di lancio), Age of Empires 4 (dettagli sul gameplay ed uscita prevista 2020).

Prevista anche una conferenza sul Project xCloud, con un reveal completo. Inoltre potrebbe essere presentato il nuovo Forza Motorsport per la nuova Xbox Scarlett e dunque i primi dettagli di un gioco next-gen. Sicuramente le specifiche tecniche della nuova console saranno l’evento più atteso di questo E3 2019, nonostante queste informazioni non siano ancora ufficiali e potenzialmente a rischio smentita.