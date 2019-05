F1 2019, pubblicato il trailer ufficiale del nuovo gameplay

Codemasters ha pubblicato sui suoi social il trailer ufficiale di F1 2019, il nuovo gioco sulla Formula 1, quest’anno in vendita in anticipo, a giugno, rispetto al passato, quando veniva rilasciato ad agosto.

Il trailer mostra dei contenuti grafici in netto miglioramento rispetto all’edizione precedente, con l’aggiornamento tecnico effettuato su tutte le monoposto di Formula 1, che rispecchiano fedelmente la situazione attuale in griglia.

All’interno del breve video rilasciato si posso vedere sia le monoposto sia i circuiti del Mondiale 2019. Inoltre nel nuovo gioco sono presenti delle auto “classiche”, che vanno dagli anni 2000 agli anni ’70, con, per esempio, della Lotus 79 e della Ferrari 312 T2.

“Ogni anno facciamo passi in avanti per quanto riguarda la veste grafica e superiamo le aspettative in termini di qualità delle immagini”, ha dichiarato Lee Mather, il Game Director di F1 2019. Nel gioco sarà presente anche il campionato della Formula 2, che sarà rilasciato tramite un aggiornamento gratuito nel corso della stagione. La Legends Edition sarà disponibile dal 25 giugno su PS4, Xbox One e PC, mentre l’Anniversary Edition uscirà il 28 giugno 2019, come anticipato nei mesi scorsi. Di seguito il trailer ufficiale.