Ajax, De Ligt verso il Barcellona: “Vorrei giocare con De Jong”

Il giovane talento dell’Ajax, Matthijs De Ligt, sembrerebbe vicino al Barcellona, dopo le sue dichiarazioni nelle quali ha espresso il desiderio di giocare con il suo compagno di squadra De Jong, già acquistato dal club blaugrana.

“Sarebbe bello giocare ancora con Frankie De Jong, ma non so dove andrò”, queste le parole del difensore olandese, accostato anche alla Juventus, oltre che ad altri top club europei, come il Manchester United, il Bayern Monaco, il PSG ed il Manchester City. Le dichiarazioni sono state rilasciate dopo la premiazione come miglior giocatore della stagione per “VoetballPrimeur”.

Il suo agente è Mino Raiola, che sta ricevendo molte richieste per il giocatore e presumibilmente ricaverà una succosa commissione sulla sua vendita, come era stato, per esempio, con Paul Pogba. La voce non sembra infondata, visto che il Barcellona è alla richiesta del successore di Pique ed il gioco del club catalano è simile a quello dell’Ajax, cosa che potrebbe facilitare l’inserimento del difensore. Senza contare che anche lo stesso Ten Hag era stato accostato al Barcellona ad inizio maggio dopo il passaggio del turno dell’Ajax in Champions.