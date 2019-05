Brexit, apertura della May al voto parlamentare su un secondo referendum

La premier britannica, Theresa May, ha aperto alla possibilità di inserire un emendamento in votazione su un secondo referendum sulla Brexit, che dovrebbe essere solo di ratifica, ma che potrebbe anche portare i “Remain” ad una vittoria a sorpresa.

La May si dice contraria ad un secondo referendum, ma ha aperto alla possibilità di tenere una votazione sullo stesso, visto che era una delle richieste delle opposizioni. Contestualmente ha proposto un nuovo accordo sulla Brexit, sperando che i laburisti lo votino, magari insieme alla possibilità di un nuovo referendum.

“Il compito della Brexit è stato più difficile del previsto”, ha ammesso la May, aggiungendo di essere convinta che l’accordo per l’uscita dall’UE sia un buon accordo e che pone nuove basi per un’alleanza con i 27 paesi restanti. La strategia della May è quella di trovare accordi in Parlamento con le opposizioni, che potrebbero passare per il secondo referendum. Il testo verrà presentato alla Camera dei Comuni all’inizio di giugno.