Consiglio Ue, stop alle plastiche monouso

È arrivato l’atteso stop alle plastiche monouso, che vieterà dal 2021 oggetti di plastica monouso come piatti, posate e cannucce. Saranno vietati anche i bastoncini per i palloncini. Gli Stati membri si sono impegnati ad arrivare al 90% del riciclo delle bottiglie di plastica entro il 2029.

Positivo il responso di Greenpeace Europa, che sottolinea come sia un grande passo in avanti verso un’economia ecosostenibile: “Un primo passo per voltare pagina”, hanno dichiarato sui social.

Entro il 2025 l’Europa si impegna ad utilizzare il 25% di plastica riciclata per la produzione di bottiglie ed il 30% entro il 2030. Una riforma che era molto attesa e che forse è stata accelerata anche dalle incombenti elezioni europee, che si terranno tra cinque giorni. L’obiettivo è quello di sostituire piatti ed altri oggetti monouso con altri simili e prodotti con materiali biodegradabili, come accade per esempio con le posate già oggi.