Forte terremoto in Puglia, epicentro a Barletta. Avvertita anche a Bari

Una scossa di magnitudo tra 3,7 e 4,2 è stata registrata a 4 chilometri da Barletta, ma sarebbe arrivata fino a Bari in maniera chiara. Secondo l’Ingv l’epicentro è stato registrato a sud-est di Barletta, con una profondità di 34 chilometri.

Al lavoro per capire con precisione l’intensità ci sarebbe anche l’Osservatorio sismologico dell’Università di Bari. Alcune scuole sono state evacuate per precauzione, mentre le forze dell’ordine hanno iniziato i controlli per verificare la stabilità di alcuni edifici pubblici. A Bari si segnalano molte persone in strada, segno che la scossa è arrivata in maniera nitida.

Al momento non ci sono feriti o vittime, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per verificare e dare supporto ai cittadini. Venerdì c’era stata un’altra scossa con epicentro a cinque chilometri da Canosa.