Francia, Corte d’Appello ha ordinato le riprese del trattamento per Lambert

Dopo l’interruzione delle cure nella giornata di ieri per Vincent Lambert, tetraplegico da oltre 10 anni per un incidente, conseguente ad una sentenza del Consiglio di Stato, oggi interviene la Corte d’Appello, ordinando la ripresa dei trattamenti.

Dopo dieci anni di cure all’ospedale di Reims, i medici avevano staccato la spina nella giornata di ieri, contro il parere dei genitori, che da sempre si erano manifestati contrari all’interruzione delle cure. Sempre ieri si era tenuto un corteo fuori dall’ospedale, composto da 200 persone, a favore della ripresa dei trattamenti.

I genitori hanno un parere diverso dalla stessa moglie di Lambert, che era favorevole allo stop del trattamento, ma che ora sarà ripreso per la decisione della Corte d’Appello. Vincent Lambert è diventato uno dei simboli del fine vita, con la sua storia che è arrivata in tutta Francia ed anche in altri paesi, come l’Italia.