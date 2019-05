Huawei, gli Stati Uniti fanno un passo indietro: blocco sospeso fino ad agosto

Una notizia positiva per il colosso cinese di Huawei, un passo indietro della Casa Bianca, che ha sospeso il blocco del mercato americano verso l’azienda cinese, almeno fino ad agosto. La notizia del blocco di mercato di aziende come Google, Intel e Qualcomm nella giornata di ieri aveva destabilizzato le borse, con un potenziale crollo di Huawei per mancanza di componentistica.

Una tregua di 90 giorni, dopo aver inserito Huawei nella lista nera ora c’è una fase di attesa, presumibilmente per cercare un accordo commerciale con la Cina, ma anche per evitare rappresaglie che potrebbero mettere a rischio aziende americane come Apple, che si riforniscono in territorio cinese per alcuni componenti.

L’obiettivo ufficiale è quello di permettere agli utenti americani che possiedono dispositivi Huawei di poter aggiornare i loro dispositivi o comunque guardare a delle alternative, evitando disagi. Inoltre la sospensione riguarda la tecnologia già commercializzata, mentre per quella in fase di sviluppo è già in atto.

Ieri c’era stata la risposta del presidente di Huawei, Ren Zhengfei che aveva dichiarato: “Gli Stati Uniti sottostimano la nostra forza”, con delle riserve in magazzino sufficienti per un breve periodo e possibilità di accordi con nuovi fornitori cinesi. Huawei rimane leader del settore del 5G, avendo le migliori tecnologie mondiali, ricevendo molte polemiche per quanto riguarda la sicurezza delle stesse.