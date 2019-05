Intercettata una busta con proiettile indirizzata a Salvini

È stata intercettata una busta con un proiettile calibro 9 indirizzata al Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo una scansione al Centro di smistamento postale a Roma. La busta è stata sequestrata dagli artificieri delle forze dell’ordine.

Ad annunciarlo è stato il Viminale, la busta ha insospettito gli addetti per l’assenza di un mittente e dell’annullo postale. Non erano presenti messaggi o rivendicazioni, le indagini saranno al vaglio degli agenti della polizia.

Salvini è intervenuto sul tema, sostenendo di non avere paura di queste minacce: “Non mi fermo e non mi fanno paura”, ha dichiarato alla stampa. Il Ministro dell’Interno è da molte settimane al centro delle polemiche, per gli scontri ai suoi comizi e per la decisione di dare mandato di chiusura di alcuni centri sociali di alcune città, come quella di Torino, dove sono arrivati plichi simili anche alla sindaca Appendino.