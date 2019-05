Pescara, incendio in una clinica privata: due morti

C’è stato un grave incendio in una clinica privata di Pescara, che ha causato la morte di due pazienti, rimasti carbonizzati a causa delle intense fiamme che hanno avvolto il palazzo.

Le fiamme sono divampate nella clinica “Villa Serena” a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, causando la morte di due pazienti psichiatrici. Una terza persona è stata messa in salvo dai soccorsi che sono arrivati prontamente ed al personale che ha agito prima che le fiamme prendessero piede nell’intero palazzo.

Le due vittime sono due pazienti di 51 e 63 anni, che sono stati ritrovati carbonizzati dalle fiamme. Lo stabile è stato subito evacuato, con 70 persone che si sono riversate in strada. Al momento lo stabile non sarebbe in pericolo crollo, visto che le fiamme hanno consumato solo una parte di edificio, consentendo anche un’evacuazione veloce. Sul luogo dell’incendio sono arrivati i carabinieri della caserma di Montesilvano, che dovranno fare accertamenti per capire le cause del rogo.