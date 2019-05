Sony parla delle specifiche e dei dettagli della PS5

Grazie al giornalista Takashi Mochizuki, del Wall Street Journal, ospite di Sony nell’evento Sony IR Day 2019, sono emersi nuovi dettagli sui piani dell’azienda nipponica sulla nuova console, in via di sviluppo e con presentazione prevista per il prossimo anno.

Rispondendo ad alcune domande del giornalista, le parole con cui la Sony ha descritto la nuova PlayStation 5 sono state “Immersive” e “Seamless”. Il colosso leader del settore dei videogiochi sta lavorando ad un’implementazione di un disco SSD, per ridurre allo zero i tempi di caricamento, inoltre Sony sta lavorando per migliorare i servizi di streaming e cloud, con l’accordo raggiunto con la Microsoft negli ultime settimane.

A queste dichiarazioni si aggiungono quelle del CEO di Sony, Jim Ryan, che conferma il lavoro per portare esperienze videoludiche ancora più immersive, grazie alle nuove specifiche hardware, che consentiranno una potenza doppia rispetto alla PS4 PRO, con supporto a risoluzioni 8K, Ray-Tracing ed audio 3D. Il CEO di Sony non ha risposto alle domande sulla data di uscita della PS5, segno che c’è ancora da aspettare qualche mese, ma nelle ultime settimane sono usciti molti dettagli, che fanno pensare ad una presentazione nel 2020.