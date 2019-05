La Corea del Nord ha attaccato il candidato Joe Biden: “È un imbecille”

Ancora si devono tenere le primarie democratiche negli Stati Uniti e Joe Biden, candidato favorito a sfidare Trump già fa discutere. Dopo le sue dichiarazioni, nelle quali definisce Kim Jong-un “dittatore e tiranno”, è arrivata la risposta della Corea del Nord: “Biden è un pazzo dal quoziente intellettivo basso”.

Biden era intervenuto sulla questione della Corea del Nord durante un discorso elettorale del fine settimana, nel corso del quale criticava Trump per aver aperto gli Usa a due “dittatori e tiranni” come Putin e Kim Jong-un. Da qui sono arrivate poi le risposte della Corea del Nord, tramite l’agenzia stampa Kcna: “Il candidato alle presidenziali del 2020 per il partito democratico ha fatto un discorso retorico calunniando la nostra leadership suprema. Il discorso è stato fatto da un sofista imbecille privo di qualità per un essere umano, figuriamoci se poi fa il politico”.

Biden è stato vicepresidente degli Stati Uniti nell’era Obama dal 2009 al 2016, al momento è il favorito dei candidati alle primarie dei democratici, secondo gli ultimi sondaggi.