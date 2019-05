Siena, si ribalta bus di turisti russi: morta la guida e 25 feriti

Un grave incidente ha colpito un bus questa mattina alle 9:30 circa, all’altezza di Monteriggioni, sulla Siena-Firenze. Una donna è morta ed altre 25 persone sono rimaste ferite. Al momento non sono note le cause che hanno portato l’autista portare il pullman sulla scarpata.

Secondo quanto riportato dai soccorsi, i feriti non sarebbero gravi, ma sono stati trasportati in diversi ospedali della Toscana. Il bus aveva al suo interno circa 60 persone ed era diretto verso Siena, per visitare la città.

Il tour turistico era stato organizzato in Est Europa, per visitare alcune città d’arte. La vittima sarebbe la guida del gruppo, una donna di 40 anni che presumibilmente si trovava nelle zone anteriori del bus, non protetta da cinture di sicurezza. Il pullman si è adagiato sul fianco destro ed alcune persone sono rimaste per decine di minuti incastrate nelle lamiere, fin quando sono intervenuti i soccorsi.

Al momento il raccordo autostradale Siena-Firenze è stato chiuso da Autostrade, obbligando i guidatori ad uscire a Monteriggioni. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine da parte degli agenti.