Brexit, Times: “Domani si dimette la May”

Mentre il Regno Unito sta votando per le elezioni europee, il Times ha annunciato che la premier britannica, Theresa May, nella giornata di domani annuncerà le sue dimissioni, citando alcuni alleati di governo.

Secondo quanto riportato dal Times, già ieri sera alcuni esponenti del governo hanno tentato di forzare le dimissioni di Theresa May, che però si è opposta. Sempre nella giornata di ieri si è dimessa la ministra Andrea Leadsom, segno che qualcuno nel governo ha provato a minacciare le dimissioni.

Oggi potrebbe essere il suo ultimo giorno da capo del governo, con le elezioni europee che non dovrebbero dare buone notizie per il partito conservatore, che rischia di finire in quinta posizione, dietro anche ai Verdi, dopo che Farage ha creato il suo partito Brexit Party, dato già al 35%.

Nella giornata di oggi, dopo la chiusura dei seggi, si potrebbe capire qualcosa in più, con gli exit poll e con l’affluenza che sarà indicativa per capire se il popolo britannico è andato in massa a votare, come se fosse un nuovo referendum sulle scelte del governo.