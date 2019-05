Guardiola verso la Juve per 24 milioni a stagione

Le voci che vorrebbero arrivare Pep Guardiola sulla panchina della Juventus si intensificano, con un accordo che sembrerebbe fatto per 24 milioni a stagione per quattro anni. A riferirlo è l’AGI, secondo la quale la firma arriverebbe il 4 giugno. Venerdì 14 giugno ci sarebbe la presentazione ufficiale.

Questa notizia ha fatto impazzire i fan, con notizie ufficiali che ancora non ci sono, ma anche lo scorso anno per l’arrivo di Ronaldo fu deciso tutto in poche ore. Per il sostituto di Massimiliano Allegri, che ha lasciato la panchina della Juve pochi giorni fa, sono giorni decisivi, visto che poi dovrà iniziare il calciomercato.

Guardiola pochi giorni fa aveva dichiarato di trovarsi benissimo in Premier League con il Manchester City, dove ha appena vinto il titolo. Si continuano a diffondere le voci su un suo possibile arrivo, una situazione simile a quella di Sarri, anche lui avvicinato dalla Juve e che ha dichiarato di trovarsi bene al Chelsea, ma avrà un incontro con la dirigenza dopo la finale di Europa League.