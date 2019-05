Hamilton il più veloce nelle prime libere a Montecarlo

Hamilton è stato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere a Montecarlo, davanti alla Red Bull di Verstappen ed il compagno di squadra Valteri Bottas.

Il pilota inglese ha segnato il miglior tempo di 1:12.106, con un vantaggio su Verstappen di 59 millesimi, mentre dall’altra Mercedes il distacco è di 72 millesimi. Dietro le Ferrari, in quarta e quinta posizione, ancora con il giusto assetto da trovare.

Un weekend all’insegna di Niki Lauda, con molte scuderie che hanno voluto rendere omaggio al pilota austriaco, con delle scritte sul casco o sulle vetture. Il team principal della Mercedes, dove Lauda era presidente non esecutivo, Toto Wolf ha tenuto una conferenza stampa per ricordare il pilota ex Ferrari e McLaren, reso famoso per le sue vittorie ma anche per il suo terribile incidente, che gli sfigurò il viso.