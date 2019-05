Incidente sul set di Bond25, operato Daniel Craig

Durante le riprese in Giamaica del nuovo film su James Bond, denominato Bond25, c’è stato un incidente per Daniel Craig, che è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

L’attore si è infortunato alla caviglia dopo una caduta sul set, come comunicato dall’account Twitter del film: “Daniel Craig sarà operato alla caviglia dopo una ferita che si è procurato sul set. La produzione continuerà, ma l’attore resterà a riposo per due settimane”.

Stando alle notizie riportate dal canale Fox, Craig sarebbe scivolato su un pontile, cadendo rovinosamente. Non è la prima volta che l’attore si procura delle ferite sul set, come in “Casino Royale”, quando perse due denti, o quando perse la punta del dito durante il set di “Quantum of Solace”.

I produttori hanno rassicurato i fan (e gli investitori) che la data di uscita del film rimane fissata per aprile 2020. Alcune scene saranno girate in Italia, oltre che in Norvegia e Londra.