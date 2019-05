Milano, turista francese si tuffa nuda nella fontana dell’Apple Store

Nella notte una turista francese di 24 anni si è tuffata nuda nella fontana dell’Apple Store, quando sono arrivate le forze dell’ordine si stava già allontanando con dei vestiti prestati da alcuni passanti.

“Non pensavo fosse vietato”, ha spiegato, tentando di giustificare il gesto, agli agenti, che l’hanno portata in Questura per accertamenti. È accaduto nella fontana dell’Apple Store in piazzetta del liberty. La situazione era stata segnalata da alcuni passanti, che vedendo la giovane nella fontana avevano chiamato le forze dell’ordine, ma quando sono arrivate la giovane francese si stava allontanando in corso Vittorio Emanuele, indossando vestiti dei passanti.

Secondo quanto riportato da alcune fonti interne, la ragazza pensava che in Italia fosse consentito e non sono state rilevate sostanze stupefacenti nel suo corpo. Non era nemmeno ubriaca, come hanno riferito dalla questura. Per il momento non è stata indagata, ma rischia un procedimento per atti osceni.