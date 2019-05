Sea Watch: “Nave della Marina Militare non interviene su barcone”, la risposta: “Sono stati soccorsi dai libici”

Nasce uno scontro tra l’Ong tedesca Sea Watch e la Marina Militare, dopo un tweet in cui si accusava la nave militare di non aver soccorso 80 migranti al largo della Libia. Arrivata la risposta della Marina Militare, che ha dichiarato che sono stati soccorsi dalla motovedetta libica.

L’accusa era basata sulla segnalazione di un gommone in avaria, con 80 persone a bordo, che non sarebbe stato soccorso dalla Marina Militare, che però era a 80 chilometri e come ha riferito nella nota rilasciata c’è stato un intervento della Guardia Costiera libica in soccorso del gommone. La nave della Marina Militare sotto accusa è la P492 Bettica, come segnalato nel tweet dall’Ong tedesca.

La Marina Militare ha precisato che è stato inviato un elicottero per verificare la situazione, ma li aveva già soccorsi la Guardia Costiera libica, la quale nella giornata di oggi ha soccorso altri barconi con oltre 200 migranti al loro interno.