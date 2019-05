Usa, tornado ha colpito gli Stati Uniti: 3 morti nel Missouri

Un tornado sta provocando molti disagi nella zona del Midwest americano, tre persone sono morte a Golden City, oltre a diversi feriti sempre nello Stato del Missouri, uno dei più colpiti dal maltempo.

L’allerta meteo non è stata ancora tolta, specialmente nella capitale, Jefferson City, dove molti alberi sono stati sradicati ed alcuni pali della luce sono caduti. Molte le segnalazioni per allagamenti, con i soccorritori che passano casa per casa per verificare le condizioni dei residenti e controllare che non ci siano persone intrappolate.

Sono circa 3.500 le persone che sono rimaste senza elettricità, presumibilmente a causa di una caduta di pali della luce. Le autorità al momento non segnalano vittime o feriti in questa zona di Jefferson City. In generale le zone sotto allerta sono il Missouri, Kansas e Oklahoma, dove in alcune abitazioni è stata imposta l’evacuazione a causa dell’innalzamento dei fiumi.