Brexit, rivelazione BBC: Theresa May oggi annuncerà la data delle dimissioni

Ieri si è tenuta la votazione per le elezioni europee, con il Regno Unito che non avrebbe nemmeno dovuto parteciparvi, ma lo stallo sulla Brexit ha tenuto banco e rivoltato gli equilibri politici negli ultimi mesi, con la crescita del partito di Farage, dato al 35%.

Secondo la BBC oggi la May dovrebbe annunciare la data delle sue dimissioni, dopo dei giorni difficili, nei quali anche nel suo governo ci sono state minacce di dimissioni, oltre quelle presentate da Andrea Leadsom. La May voleva presentare un nuovo piano per l’accordo sulla Brexit, che però è saltato a causa dei disordini nel governo. Alle ultime elezioni locali aveva perso molto terreno a favore del partito di Farage, come accaduto anche ai laburisti.

Per le fonti della televisione inglese, oggi la premier britannica dovrebbe fissare un calendario che porterà al suo successore, presumibilmente questa data sarà quella del 10 giugno, dopo la visita di Donald Trump, prevista per il 3 giugno.