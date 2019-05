Elezioni europee, sono cinque gli impresentabili per l’antimafia: c’è Berlusconi

La Commissione antimafia ha stilato una lista dei candidati “impresentabili” alle elezioni europee, tra i cinque individuati ci sarebbe anche Silvio Berlusconi. Uno è un candidato di Casapound, mentre un altro è un esponente di Forza Italia, Pietro Tatarella.

Per l’esponente di Casapound, Emanuela Fiorino, è accusata di azioni sovversive e banda armata e per questo è stata inserita tra gli “impresentabili”. Per quanto riguarda Berlusconi, pesano le indagini per corruzione in atti giudiziari, con il processo che si terrà al Tribunale di Roma.

Tra gli altri nella lista c’è Giovanni Paolo Bernini, che è stato condannato a marzo per corruzione e promessa di pubblica utilità; Salvatore Cicu, il quale ha un procedimento per riciclaggio con processo in corso; Pietro Tatarella sarebbe imputato nella maxi indagine sulle tangenti che ha coinvolto la Lombardia.