Europee, Di Maio: “Il voto non cambierà equilibri, noi abbiamo la maggioranza”

Ultime battute di campagna elettorale, con le parole di Giorgetti da una parte, di questa mattina, quando non ha voluto fissare una soglia, e quelle di Luigi Di Maio, leader del M5S, che ha parlato degli equilibri di governo.

“Il voto non cambierà il governo, nessun rimpasto, noi abbiamo la maggioranza – ha dichiarato Di Maio – non ho capito perché queste elezioni europee dovrebbero cambiare l’esecutivo in Italia”, queste le parole del vicepremier, in uno degli ultimi interventi prima del silenzio elettorale. Giorgetti sembra aver confermato queste parole.

Di Maio ha ricordato le cose che ancora il M5S deve fare: “Non ho intenzione di parlare di poltrone, ma di salario minimo, il decreto Famiglia, le tasse da abbassare alle imprese, la legge sul conflitto d’interessi”, ha concluso il leader dei 5S.

Mentre invece Salvini è contrariato sulla questione delle autonomie: “Ho sentito Zaia, è arrabbiato perché per realizzare la Pedemontana Veneta deve richiedere l’autorizzazione a 34 sindaci. Un sì alle europee è un sì all’autonomia”, ha detto il vicepremier leghista.