Europee, oggi e domani si vota in Irlanda e Rep. Ceca

Dopo le elezioni in Olanda e nel Regno Unito di ieri, che hanno visto emergere i laburisti dagli exit poll olandesi, oggi e domani è il turno di Irlanda e Repubblica Ceca, altri due Stati importanti nell’UE.

Da ieri fino a domenica si voterà per eleggere i 751 parlamentari europei, con oltre 450 milioni di persone al voto. Oggi le urne sono aperte in Irlanda e Repubblica Ceca, ma saranno aperte anche nella giornata di domani, in una due giorni per cercare di far aumentare l’affluenza.

Infatti nel 2014 in Repubblica Ceca andò a votare solo il 18% della popolazione, mentre in Irlanda votò il 52% degli aventi diritto. Importante il voto in Irlanda anche perché correlato alla vicenda Brexit, con la situazione al confine irlandese che è stata a lungo al centro del dibattito.

Domani voteranno anche Lettonia, Malta e Slovacchia, mentre tutti gli altri paesi europei voteranno domenica.