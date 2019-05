Giorgetti: “La Lega non chiederà rimpasto”

Oggi è nuovamente intervenuto il sottosegretario leghista Giorgetti, sulla questione dei rimpasti di governo dopo le elezioni europee, a margine di un suo intervento in provincia di Varese.

Giorgetti si trovava a Induno Olona, per un convegno leghista, alle domande sul futuro del governo, ha chiarito che dalla Lega non arriverà la richiesta di rimpasto dopo le elezioni.

Inoltre il sottosegretario leghista ha affrontato anche la questione della soglia da raggiungere alle europee per considerarla una vittoria: “Non fisso soglie, ogni voto in più delle politiche del 4 marzo va bene. Vorrebbe dire che quanto fatto dal governo della Lega e da Matteo Salvini come ministro è stato apprezzato”, ha spiegato Giancarlo Giorgetti. Sulla soglia del 30% non ha voluto sbilanciarsi, con la Lega che nei sondaggi la supera largamente.