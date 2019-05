Riace, l’ex sindaco Mimmo Lucano autorizzato a tornare nel comune per comizio e voto

Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, è stato autorizzato a tornare nel suo comune, per tenere un comizio ed effettuare la votazione domenica. Il sindaco è imputato in diversi processi, che dovranno far chiarezza sulla vicenda, anche mediatica, che si è generata nei suoi confronti.

Lucano potrà partecipare al comizio “Il cielo sopra Riace”, dalle 18 alle 21, oltre ad essere autorizzato ad entrare nel comune nella giornata di domenica. A deciderlo il presidente del Tribunale di Locri, Fulvio Accurso, che ha accolto la richiesta dei legali.

Il sindaco è sospeso dal suo incarico dal 16 ottobre, dopo essere stato sottoposto agli arresti domiciliari il 2 ottobre. Nonostante fosse stato rimesso in libertà, il divieto di dimora a Riace è rimasto, come confermato anche dal Riesame e per questo era stata fatta richiesta per partecipare alle elezioni, dove concorre come consigliere comunale.