Roma, nuovo blitz contro i Casamonica

C’è stato un nuovo blitz ai danni del clan dei Casamonica, uno dei più potenti a Roma, con appoggi storicamente anche con la politica, con degli arresti e delle perquisizioni che sarebbero ancora in corso.

I fermi sono avvenuti in zona Tuscolana, dove molte persone appartenenti al clan dei Casamonica risiedono, in coordinamento con la Procura di Roma. Gli arresti sono stati eseguiti in flagranza di reato, come è stato riportato da alcune fonti interne.

Nelle scorse settimane c’erano stati altri blitz contro i Casamonica, con alcuni sgomberi e smantellamenti di ville, che hanno visto anche il Ministro dell’Interno mostrarsi in primo piano con ruspe. Anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha puntato molto alla lotta ai Casamonica durante gli ultimi mesi, in coordinamento con la polizia, che ha sequestrato molti immobili.