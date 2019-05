Snapchat, gli utenti erano spiati con l’app SnapLion dai dipendenti

Un grave scandalo ha colpito la nota applicazione di messaggistica, molto utilizzata dai giovani, nonostante stia soffrendo la concorrenza di altre app, Snapchat, come riferito da Motherboard, che riporta fonti e mail che parlano di dati sottratti agli utenti.

L’applicazione stava già subendo un calo degli utenti, a causa della concorrenza di Instagram, TikTok ed altre applicazioni utilizzate dai giovani. A rivelarlo è stata Motherboard, che ha parlato in anonimato con quattro dipendenti, che gli hanno descritto la vicenda.

I dipendenti, infatti, avevano a disposizione vari strumenti, tra cui SnapLion, per accedere ai dati degli utenti. Sono dati che spariscono dopo 24 ore, per politica dell’azienda e su cui si basa la funzionalità di Snapchat, che cancella i messaggi dopo poche ore. SnapLion era utilizzato inizialmente per raccogliere informazioni da fornire, eventualmente, alle forze dell’ordine, nel caso di inchieste od indagini.

Col passare del tempo l’utilizzo di SnapLion è cambiato, come lo ha definito uno dei dipendenti: “Chiavi del regno”, per far capire come l’applicazione fosse potente nel rintracciare i dati. L’applicazione veniva utilizzata contro il bullismo, ma col tempo non si aveva traccia dei dipendenti che ne avevano accesso e per fare cosa.