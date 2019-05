Torino, investita donna incinta: la neonata ha riaperto gli occhi

Dopo il grave incidente di ieri, che ha visto venire investita una donna incinta, con i medici che sono stati costretti a far nascere la bambina, oggi è arrivata una buona notizia, la neonata avrebbe, infatti, riaperto gli occhi e sarebbe in miglioramento, dopo che le sue condizioni sembravano disperate nelle prime ore.

“Ci sono due buoni segnali: ha riaperto gli occhi ed ha iniziato a succhiare”, queste le parole del primario di neonatologia dell’ospedale Sant’Anna di Torino, Daniele Farina, rispondendo a delle domande su Sofia, la neonata nata con un cesareo nella giornata di ieri.

Non è ancora escluso, però, il pericolo di vita, come ha riportato lo stesso Farina: “Bisogna aspettare per sciogliere la prognosi”. Secondo il primario gli organi più colpiti sono il cervello, il rene ed il polmone. Al momento la neonata è monitorata 24 ore su 24 da un’infermiera, considerando che è in ipotermia e questa terapia dura 72 ore.