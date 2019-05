Europee, exit poll Irlanda: moderati davanti a tutti, boom dei Verdi

Sono stati resi noti gli exit poll dell’Irlanda, che ha visto i moderati Finn Gael e Fianna Fail entrambi in vetta con il 23% dei consensi. Forte boom dei verdi, che passano dall’1% al 9%, mentre a Dublino sono il primo partito.

I due storici partiti moderati si confermano i più amati dagli elettori irlandesi, mentre la sinistra di Sinn Fein ha subito un calo al 12%, con i laburisti che sono fermi al 6%. A Dublino i verdi hanno raggiunto il 23% e si sono attestati come primo partito locale, mentre i due partiti moderati non hanno superato il 14% nella capitale.

Oggi ci sono nuove votazioni, in quattro paesi, Slovacchia, Malta, Lettonia e il secondo giorno di votazioni in Repubblica Ceca, che deve cercare di invogliare le persone ad andare a votare, dopo la deludente affluenza del 18% delle scorse elezioni europee. In Olanda si era affermato il partito laburista guidato da Timmermans, candidato favorito per la presidenza della Commissione.